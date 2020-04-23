Polisler hep birlikte İstiklal Marşı okudu
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Kahramanmaraş, 23 Nisan, Polis, Güncel, Haber

Polisler hep birlikte İstiklal Marşı okudu

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, saatler 21.00'da sirenlerini çalarak hep birlikte İstiklal Marşı okudu.

23.04.2020 21:55 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:04
Polisler hep birlikte İstiklal Marşı okudu

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, saatler 21.00'da sirenlerini çalarak hep birlikte İstiklal Marşı okudu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ülke genelinde saat 21.00'da vatandaşlar balkonlarından İstiklal Marşı okudu. Kahramanmaraş polisi de Ulu Cami meydanında ekip araçlarıyla birlikte toplanarak çocukların bayramını kutladı. İstiklal Marşı öncesi camilerden yapılan dua ve salalara polisler hep birlikte amin derken, saatler 21.00'ı gösterdiğinde polis otosundan sirenler çalındı. Daha sonra polisler, hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Suriyelilerin bulunduğu mahallelere de uğrayan polis ekipleri, 23 Nisan şarkısını dinletti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye bandosu da üstü açık otobüs ile şehir turu yaparak vatandaşlara mehter marşı dinletti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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