Polisler hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
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Kahramanmaraş, 23 Nisan, Polis, Haber

Polisler hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu

Polisler hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu Kahramanmaraş'ta sala ve dualar eşliğinde istiklal marşı Kahramanmaraş'ta polis ekipleri birlikte istiklal marşı okuduktan sonra Suriyelilerin bulunduğu mahalleye gelerek 23 Nisan çocuk şarkısını ekip otosu ile dinletti Kahramanmaraş'ta polis...

23.04.2020 22:53 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:55
Polisler hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu

Polisler hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu

Kahramanmaraş'ta sala ve dualar eşliğinde istiklal marşı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri birlikte istiklal marşı okuduktan sonra Suriyelilerin bulunduğu mahalleye gelerek 23 Nisan çocuk şarkısını ekip otosu ile dinletti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, saatler 21.00'da sirenlerini çalarak hep birlikte istiklal marşını okudu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ülke genelinde saat 21.00'da vatandaşlar balkonlarından istiklal marşını okudu. Kahramanmaraş polisi de Ulu Cami meydanında ekip araçlarıyla birlikte toplanarak çocukların bayramını kutladı. İstiklal marşı öncesi camilerden yapılan dua ve salalara polisler hep birlikte amin derken, saatler 21.00'ı gösterdiğinde polis otosundan sirenler çalındı. Daha sonra polisler, hep birlikte istiklal marşını okudu. Suriyelilerin bulunduğu mahallelere de uğrayan polis ekipleri, 23 Nisan şarkısını dinletti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye bandosu da üstü açık otobüs ile şehir turu yaparak vatandaşlara mehter marşı dinletti.

Polisler hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu

Kaynak: İHA

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