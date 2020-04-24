Polisler, güvercinleri besledi Polisler, güvercinleri beslediKONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı devam ederken, boş kalan meydan ve caddelerde görevli polis memurları aç kalan güvercinleri besledi.

Polisler, güvercinleri besledi

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı devam ederken, boş kalan meydan ve caddelerde görevli polis memurları aç kalan güvercinleri besledi.

Mevlana Meydanı, Hükümet Meydanı ve Bedesten Çarşısı'nda turistler ve esnaflar tarafından beslenen güvercinler, koronavirüs önlemleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle aç kaldı. Meydan ve caddelerde yem arayan güvercinlere Karatay Kaymakamlığı ekiplerinin sağladığı yemler, caddelerde görevli polis memurları tarafından zaman zaman güvercinlere verildi.

Kaynak: DHA