Polisin Narkotik Operasyonunda Silahlı Çatışma: 1 Kişi Öldürüldü, 1 Kişi de Yaralı
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kuşlubahçe Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen narkotik operasyonunda çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldürüldü, 1 kişi de sağ olarak ele geçirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saat 18.30 sıralarında Kuşlubahçe Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen narkotik operasyonda silahla karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 1 kişi öldürüldü, 1 kişi de sağ olarak ele geçirildi.
UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON
Manisa Emniyet Müdürlüğü tarafından uzun zamandır takipte olan uyuşturucu satıcılarının adresine operasyon düzenlendi.
SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI, SOKAĞA GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI
Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi 4203 Nolu sokakta bir adrese gerçekleştirilen operasyonda polise silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma sırasında sokağı giriş ve çıkışları kapatılırken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı ve vatandaşların evlerinden çıkmamaları istendi.
ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
Bu sırada baskın yapılan adresin yakınındaki bir öğrenci yurdunda da büyük panik yaşandı. Çatışma sırasında zanlılardan biri ölü olarak, diğeri de sağ olarak ele geçirildi. Çatışmanın ardından yurtta kalan öğrenciler binadan tahliye edildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Giriş ve çıkışların kapatıldığı sokak başında vatandaşlar da ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12 Temmuz 2018 Perşembe saat 18.30 sıralarında Kuşlubahçe Mahallesi 4203 Sokakta narkotik çalışması ile girilen bir adreste silahla karşılık verilmesi neticesinde bir şahıs eks, bir şahıs da sağ olarak ele geçirilmiştir. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir.
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Su testisi su yolunda kırılır üç kuruş için degermi bak pisi pisine gittin umarım kalanlar ders alır..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bir pislik daha geberdi darısı diğerlerinin başına elinize sağlıkCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Kahraman Türk polisiCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Elinize sağlık aslan polislerimizCevap Yaz 18 Yayından Kaldır