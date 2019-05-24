Polisler fidanları toprakla buluşturdu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görev yapan polisler, İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine fidan dikti.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde, talep üzerine kurumların bahçelerinin ağaçlandırılması için başlatılan fidan dikimi çalışmaları sürdürülüyor.

Bu kapsamda Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğüne verilen 75 sarıçam ve huş fidanı, İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım ve polis memurlarınca bahçeye dikildi.

Etkinliğe katılan Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Ömer Abak da fidan dikim öncesi fidanın nasıl dikileceği konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Abak, amaçlarının yaşanabilir bir çevre için ağaçsız alan bırakmamak olduğunu ifade ederek, "İlçemizde yalnızca okullarımızın bahçeleri değil kurumlarımızdan da talep geldiğinde yardımcı oluyoruz. Fidanlar, toprakla uyum sağlaması için ilkbahar ve sonbaharda dikilmeli." dedi.

Kaynak: AA