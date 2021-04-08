Polisler Erzincan'ın rengini mavi yapmak için broşür dağıttı
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Polisler Erzincan'ın rengini mavi yapmak için broşür dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Polisler Erzincan'ın rengini mavi yapmak için broşür dağıttı

Korona virüs (covid-19) salgını dolayısıyla riskli iller arasında yer alan ve rengi kırmızı olan Erzincan'ı mavi renge çevirmek için polis ekipleri kent merkezinde broşür dağıttı.

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Korona virüs (covid-19) salgını dolayısıyla riskli iller arasında yer alan ve rengi kırmızı olan Erzincan'ı mavi renge çevirmek için polis ekipleri kent merkezinde broşür dağıttı.

Korona virüsten dolayı rengi kırmızıya dönen Erzincan'ın risksiz iller listesinde yer alabilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Kent merkezinin farklı noktalarında İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara broşür dağıtımı yapıldı. Kent merkezinde hemen hemen her vatandaşa verilen broşürlerin okunması ve salgın dolayısıyla vatandaşların tedbirlere kesintisiz bir şekilde uymaları istenildi.

Halka sunulan güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, verilen hizmet memnuniyetinin yükseltilmesi ve güvenli yaşama toplumun bütün kesimlerinin katılmasının sağlanması amacıyla yapılan çalışmada covid-19 tedbirleri kapsamında, maske, mesafe ve temizlik konularında bilgilendirme yapıldı. - ERZİNCAN

Polisler Erzincan'ın rengini mavi yapmak için broşür dağıttı
Polisler Erzincan'ın rengini mavi yapmak için broşür dağıttı
Polisler Erzincan'ın rengini mavi yapmak için broşür dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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