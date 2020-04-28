Polisler, dışarı çıkmaları kısıtlananların ihtiyaçlarını gideriyor
Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşların ve kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarını karşılıyor.
28.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:29
Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşların ve kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Muratpaşa, Hürriyet ve Dere mahallelerinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, emekli aylıklarını çekebilmek için Emniyet Müdürlüğünü arayarak polis ekiplerinden yardım istedi.
Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdürlüğü ekipleri, bankalardan çektiği emekli aylıklarını vatandaşların evlerine götürerek imza karşılığında kendilerine teslim etti.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 155 ihbar hattını arayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.
Emekli aylıkları teslim edilen vatandaşlar da polislere teşekkür etti.
Kaynak: AA