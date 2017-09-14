Polisler Didik Didik Uyuşturucu Aradı
Türkiye genelinde başlayan "Narko-sokak" uygulamasında Tekirdağ’da da polis ekiplerince yapılan uygulamada didik didik uyuşturucu arandı.
Türkiye genelinde başlayan "Narko-sokak" uygulamasında Tekirdağ'da da polis ekiplerince yapılan uygulamada didik didik uyuşturucu arandı.
Uygulamaya katılan 70 polis ekipler, özellikle Roman vatandaşlarının yaşadığı Aydoğdu, Çınarlı ev Yavuz mahallelerinde 5 ayrı noktada "Narko-sokak" uygulamasını gerçekleştirdi. Polis ekipleri, sokaklarda şüpheli gördüğü vatandaşların üzerinde arama gerçekleştirdi. - TEKİRDAĞ