Polisler Didik Didik Uyuşturucu Aradı

Polisler Didik Didik Uyuşturucu Aradı

Türkiye genelinde başlayan "Narko-sokak" uygulamasında Tekirdağ’da da polis ekiplerince yapılan uygulamada didik didik uyuşturucu arandı.

Polisler Didik Didik Uyuşturucu Aradı

Türkiye genelinde başlayan "Narko-sokak" uygulamasında Tekirdağ'da da polis ekiplerince yapılan uygulamada didik didik uyuşturucu arandı.

Uygulamaya katılan 70 polis ekipler, özellikle Roman vatandaşlarının yaşadığı Aydoğdu, Çınarlı ev Yavuz mahallelerinde 5 ayrı noktada "Narko-sokak" uygulamasını gerçekleştirdi. Polis ekipleri, sokaklarda şüpheli gördüğü vatandaşların üzerinde arama gerçekleştirdi. - TEKİRDAĞ