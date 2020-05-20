Polisler dev bayrağı böyle taşıdı
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Polisler dev bayrağı böyle taşıdı

Polisler dev bayrağı böyle taşıdı Görsel şölen havadan görüntülendi Zonguldak'ta polis ekipleri dev Türk Bayrağı'nı denize taşıdı.

Polisler dev bayrağı böyle taşıdı
20.05.2020 06:25 | Son Güncelleme: 20.05.2020 06:25

Polisler dev bayrağı böyle taşıdı

Görsel şölen havadan görüntülendi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta polis ekipleri dev Türk Bayrağı'nı denize taşıdı. Oluşan görsel şölen havadan görüntülendi.

Zonguldak Polisevi'nde bir araya gelen çeşitli birimlerde görev yapan 50 polis memuru, açtıkları dev Türk Bayrağı ile yürüdü. Polisevinden sahile yaklaşık 5 kilometrelik yolu bayrak ile birlikte yürüyen polisler, yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe kuralına da özen gösterdi.

İskelede bekleyen teknelere binen polisler dev bayrağı denize taşıdı. O anlar ise havadan görüntülendi. Oluşan görsel şölen büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA

Manşet

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