Polisler çocuklarla vakit geçirdi
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Polisler çocuklarla vakit geçirdi

Polis ekiplerinin çocuklarla vakit geçirmesi Polis ekipleri ve çocukların oyun oynaması Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeniden sokağa çıkan 18 yaş altı çocuklarla vakit geçirdi.

03.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:58

Polis ekiplerinin çocuklarla vakit geçirmesi

Polis ekipleri ve çocukların oyun oynaması Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeniden sokağa çıkan 18 yaş altı çocuklarla vakit geçirdi.

Adapazarı ilçesindeki Kent Park'ta çocuklarla bir araya gelen polis ekipleri çocuklarla ilgilendi,

Çocuklarla beraber top, mendil kapmaca oynayan ve salıncağa binen ekipler, çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi.

Polisler çocuklarla vakit geçirdi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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