Polisler çocukları sinemayla buluşturdu

23.09.2019 12:36

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla köyde eğitimlerini sürdüren 320 çocuğu sinemaya götürdü.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince "Alparslan'ın Torunları Geleceğe Umutla Bakıyor" projesi kapsamında, Kepenek, Soğucak, Sütlüce, Tekyol, ve Çöğürlü köyü ortaokullarındaki 320 öğrenci, otobüslerle okullardan alınarak kent merkezine getirildi.

Burada bir sinema salonunda eğitici ve animasyon filmler izleyen çocuklara polisler tarafından patlamış mısır ve yemek ikram edildi.

Aralarında ilk defa sinemaya gelen çocukların da bulunduğu öğrenciler, etkinlik sonunda kendilerine böylesi bir ortam hazırlayan polislere sarılarak teşekkür etti.

"Bizler de çocuklar da moral depoladık"

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Komiser Neslihan Akıllı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim öğretimin başlamasıyla çocukların hem moral ve motivasyonunun artırılması hem de polislerle çocukların kaynaşması amacıyla böyle bir proje hazırladıklarını söyledi.

Akıllı, şunları kaydetti:

"Okulda çocukları ziyaret ettik. Onları aldık sinemaya getirdik. Sinemada çocuklarla çok eğlendik. Güzel bir etkinlik oldu. Bizler de çocuklar da moral depoladık. Proje kapsamında 5 ayrı köy okulumuzdan 320 öğrencimizi sinemaya getirdik. İlk defa sinemaya gelen çocuklarımız vardı. Gerçekten biz de çok duygulandık. Çocukların böyle güzel bir etkinlikle buluşması bizi de çok duygulandırdı. Bu projelerimiz devam edecek."

Öğrencilerden Sidelya Tekin de polislerin kendilerine sürpriz yaptığını belirterek, "Bizleri sinemaya getirdiler. Daha önce hiç sinemaya gitmedim. Sinemayı izledikten sonra bize yemek ikram ettiler. Polislere çok teşekkür ederim." dedi.

Böylesi bir etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu anlatan Buse Kül ise "Bugün polisler bizi sinemaya getirdiler. Biz onlara sarıldık, onlar da bize sarıldılar. Birlikte el ele tutuşup yürüdük. Çok mutluyum, çünkü ilk kez sinemaya geliyorum." diye konuştu.

Nilay Tekin de polislerin kendilerine unutamayacağı bir gün yaşattığını ifade ederek, "Onlara çok teşekkür ediyorum. Bizi köyümüzden aldılar hiç beklemediğimiz bir sürpriz yaparak sinemaya getirdiler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA