Polisler çocuklar için köy köy dolaşıp, çalmadık kapı bırakmadılar
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Polisler çocuklar için köy köy dolaşıp, çalmadık kapı bırakmadılar

Polisler çocuklar için köy köy dolaşıp, çalmadık kapı bırakmadılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum'un Uzundere ilçesinde polisler kapanmadan dolayı evlerinden çıkamayan ve okullarına gidemeyen çocuklar için köy köy dolaşıp miniklere teker teker kitap dağıttı.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde polisler kapanmadan dolayı evlerinden çıkamayan ve okullarına gidemeyen çocuklar için köy köy dolaşıp miniklere teker teker kitap dağıttı.

Erzurum Uzundere İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli kapanma günlerinde çocuklar mutlu olabilsinler diye örnek bir etkinlik düzenledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce geliştirilen proje kapsamında öğrenciler yeni kitaplarına kavuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen Erzurum Başarıyı Arttırma Programı kapsamında polislerle birlikte gerçekleştirilen Kitap Akademisi etkinliğiyle kentte her çocuğa kitap ulaştırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda kitap dağıtımına yardımcı olan polis ekipleri ise kapı kapı dolaşıp küçükleri mutlu etmeyi hedefliyor. İlk etapta Uzundere ilçesine bağlı köylerde gitmedik kapı bırakmayan ekipler çocukları kitaplarına kavuşturdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan polis memuru Yavuz Bekmez, "Pandemide Erzurum Başarıyı Arttırma Programı kapsamında Kitap Akademisi etkinliğiyle Uzundere İlçesine bağlı köylerde dağıtımlarımızı yaptık" dedi. - ERZURUM

Polisler çocuklar için köy köy dolaşıp, çalmadık kapı bırakmadılar
Polisler çocuklar için köy köy dolaşıp, çalmadık kapı bırakmadılar
Polisler çocuklar için köy köy dolaşıp, çalmadık kapı bırakmadılar
Polisler çocuklar için köy köy dolaşıp, çalmadık kapı bırakmadılar
Polisler çocuklar için köy köy dolaşıp, çalmadık kapı bırakmadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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