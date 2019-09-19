Polisler çatı katında yakaladı

19.09.2019 12:50

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 12 ayrı suçtan toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı saklandığı evin çatı katında yakaladı.



Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri hakkında 3 adet cebir, tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma, 4 adet resmi görevlilere görevlerinden dolayı hakaret, 2 adet yaralama, 2 adet ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma-bulundurma, silahla yağma gibi suçlardan toplam 12 adet suç kaydı bulunan ve hakkında 20 yıl 11 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H.T. isimli şahsın kaldığı yerleri tespit etti. Ardından polis ekipleri sabah saat 05.30'da şafak operasyonu ile şahsın bulunabileceği 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Zanlı kent merkezinde kaldığı evin çatı katında M.H.T.'yi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan zanlı Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından Düzce Kapalı Cezaevine teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA