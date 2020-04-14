Polisler bıçaklı kavgaya gittiler, pastayla karşılandılar Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı kavga ihbarına giden polisler, yaş pastayla karşılandılar.

Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı kavga ihbarına giden polisler, yaş pastayla karşılandılar.

Samsun'da, 112 ihbar hattına Kızılırmak Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bıçaklı kavga olduğu yönünde ihbar yapılırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sivil ve resmi polis intikal etti. İhbarı yapan Feriha Akdemir, olay yerine gelen polisleri alkışlar arasında pastayla karşıladı. Pastayla karşılanan polisler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek teşekkür ettiler.

Polis haftası dolayısıyla sürpriz yapmak istediği söyleyen Feriha Akdemir, "Ben bu apartmanda oturuyorum. Polis, jandarma, zabıta bu güzel günler için mücadele veriyor. Biz de onlara moral verebilmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Polislerimizin Polis Haftası'nı kutlamak istedim. Polislerimizden, komşularımızdan hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu güzel günü hep beraber paylaştık. Çok heyecanlıyım. Komşularımız, esnaflarımız hepsi destek verdiler. Benim ağabeyim de kardeşim de polis. Uzak illerdeler. Keşke burada olsalar da onların da kutlayabilsem. Buradan onların da Polis Haftası kutlu olsun diyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA