Polisler "Başka Canlar Yanmasın" Diye Nikahlara Gidiyor

Düğünlerde silah atılmasına ve can kayıplarına engel olmak isteyen polis ekipleri nikahlara giderek vatandaşları bilgilendiriyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, düğünlerde rastgele havaya ateş açılması sonucu yaşanan üzücü olayların önüne geçebilmek için harekete geçti.

Nişan, düğün, asker uğurlama ve benzeri merasimlerde silahla ateş açılmasının her yıl 4 bin 500 insanın ölümüne veya yaralanmasına yol açtığı bilgisinin yer aldığı broşürler hazırlatıldı.

"Silah kullanarak yapılan keyif başkalarının matemi olmasın" yazılı broşürleri toplum destekli polisler kentte nikah salonlarında dağıtıyor.

Polisler, vatandaşları eğlence yapacakları zaman havaya ateş açmamaları ve açılmasına izin vermemeleri konusunda uyarıyor. Düğünlerde silah atmanın eğlence aracı olmadığına işaret eden toplum destekli polisler, güzel başlayan merasimlerin sonunda silah nedeniyle üzücü olayların yaşandığını söyledi.

Vatandaşlar, Toplum Destekli Polislik Şubesi'nin uygulamasının bilinç düzeyinin artması için güzel bir çalışma olduğunu ifade ettiler.