Polisler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Polisler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

04.12.2020 15:44 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:48

Trabzon Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.

Ortahisar ilçesinde trafik ve asayiş şube müdürlüklerinde görev yapan polisler, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen polis memurları, Orhan Çiçek'in yaşam kategorisinde "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü", haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" ile Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Polisler, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Polisler, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Polisler, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Polisler, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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