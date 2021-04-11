Polisler, 7/24 mesaideler
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Polisler, 7/24 mesaideler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Polisler, 7/24 mesaideler

Amasya'nın Taşova ilçesinde Polis ekipleri, gece-gündüz, yağmur-çamur demeden 7/24 görevlerinin başındalar.

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Amasya'nın Taşova ilçesinde Polis ekipleri, gece-gündüz, yağmur-çamur demeden 7/24 görevlerinin başındalar.

Şehrin güvenliği için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyorlar. Asayişten trafiğe, TEM'e kadar bütün birimleriyle şehrin her noktasında görev yapıyorlar.

Çoğu zaman ailelerinden uzak kalsalar da vatandaşların can güvenliği için 7 gün 24 saat her an tetikteler, görevlerinin başındalar. İhlas Haber Ajansı, polis ekiplerinin bu zorlu mesaisine ortak oldu. Amasya'nın Taşova ilçesinde şehrin önemli noktalarında devriye gezen ekiplerin çalışmalarını yerinde görüntüledi. Devriye gezen polis ekipleri durdurdukları araçlara gerekli izin belgelerinin olup olmadıkları konusunda uyarılarda bulunup aksi takdirde belgeleri olmayan vatandaşlara sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için idari para cezası kesiyorlar.

Polis ekiplerinin, zorlu mesaisi ve özverili çalışmalarıyla şehrin güvenliği sağlanıyor. Sabaha kadar görev yapan polis ekiplerinin bazı günler çalışma saatleri 24 saati de geçiyor.

Yaptıkları işten dolayı her ne kadar ailelerinden uzak kalsalar da mesailerinin sonlarında ailelerine kavuştuklarını mutlulukla anlatıyorlar. Polisler, "'Polis' dedikleri zaman gurur duyuyoruz. Gün geliyor evlerimize gidemiyoruz. 7/24 çalışıyoruz biz. Ama mesaimizin sonunda ailelerimize kavuşuyoruz. Bu da bize mutluluk veriyor" ifadelerini kullandılar. - AMASYA

Polisler, 7/24 mesaideler
Polisler, 7/24 mesaideler
Polisler, 7/24 mesaideler
Polisler, 7/24 mesaideler
Polisler, 7/24 mesaideler
Polisler, 7/24 mesaideler
Polisler, 7/24 mesaideler
Polisler, 7/24 mesaideler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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