Polisler 24 Kasım Öğretmenler Gününü Kutladı
Adıyaman’ın Tut İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenleri ziyaret ederek karanfil verdi.
Adıyaman'ın Tut İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenleri ziyaret ederek karanfil verdi.
Tut İlçe Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan ve beraberinden polis memurları İlçe Milli Eğitim Müdürü Talip Yücel'i makamında ziyaret ederek, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.
Talip Yücel'i ziyaretin ardından ilçe merkezinde bulunan okulları ziyaret eden polisler tüm öğretmenlere karanfil verdi.
Yaşar Karaoğlan, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmeler Gününü kutladı. - ADIYAMAN