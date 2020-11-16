Polisle şüpheli arasında 30 kilometrelik kovalamaca...Aracını bırakıp kayıplara karıştı
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Polisle şüpheli arasında 30 kilometrelik kovalamaca...Aracını bırakıp kayıplara karıştı

16.11.2020 00:23 | Son Güncelleme: 16.11.2020 08:19

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kamyoneti ile kaçan şüpheli şahıs, yaklaşık 30 kilometre kadar yaşanan kovalamaca sonrası Kırıkkale'de bir uçurumun kıyısına aracını terk edip kayıplara karıştı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kamyoneti ile kaçan şüpheli şahıs, yaklaşık 30 kilometre kadar yaşanan kovalamaca sonrası Kırıkkale'de bir uçurumun kıyısına aracını terk edip kayıplara karıştı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gece saatlerinde polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli şahıs, 06 HA 4759 plakalı kamyoneti ile Kırıkkale istikametine doğru kaçmaya başladı. Yaklaşık 30 kilometre kovalamacada Kırıkkale'ye kadar kaçan şüphenin yakalanması için yola barikat kuruldu. Barikatı gören şüpheli yönünü değiştirerek Yahşihan ilçesindeki Kızılırmak nehrine yakın bir noktada uçurumun kıyısına kamyoneti terk edip kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Kamyonet ise Elmadağ polis merkezine çekici vasıtasıyla götürülerek incelenmeye alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Polisle şüpheli arasında 30 kilometrelik kovalamaca...Aracını bırakıp kayıplara karıştı
Polisle şüpheli arasında 30 kilometrelik kovalamaca...Aracını bırakıp kayıplara karıştı
Polisle şüpheli arasında 30 kilometrelik kovalamaca...Aracını bırakıp kayıplara karıştı
Polisle şüpheli arasında 30 kilometrelik kovalamaca...Aracını bırakıp kayıplara karıştı
Polisle şüpheli arasında 30 kilometrelik kovalamaca...Aracını bırakıp kayıplara karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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