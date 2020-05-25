Polisle plakasız otomobil arasında kovalamaca kamerada
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Polisle plakasız otomobil arasında kovalamaca kamerada

Polisle plakasız otomobil arasında kovalamaca kamerada Konya'da plakasız otomobille gezintiye çıkan iki kişiden biri polis kovalamacası sonucu yakalandı.

25.05.2020 16:50 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:54

Polisle plakasız otomobil arasında kovalamaca kamerada

KONYA - Konya'da plakasız otomobille gezintiye çıkan iki kişiden biri polis kovalamacası sonucu yakalandı.

Olay, merkez Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi Bayramoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramında dışarı çıkma kısıtlamasında devriye gezen polis ekipleri plakasız bir otomobile dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü ile polis arasında uzun süren kovalamaca yaşandı. Sürücü ve arkadaşı bir sokakta otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri izini kaybettirirken İbrahim H. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinden, ekmek almak için dışarıya çıktıklarını, bu sırada polisleri görünce korkup kaçtıklarını söylediği iddia edildi. Şüpheli şahsa polisten kaçmak, trafiği tehlikeye düşürmekten ve kısıtlamada sokağa çıkmaktan idari cezası yazılacağı öğrenildi.

Polisle plakasız otomobil arasında kovalamaca kamerada

Kaynak: İHA

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