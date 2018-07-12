Polisle Çatışan Zanlılar Yakalandı

Gaziantep'te polisin dur ihtarına uymayan otomobil, motorize polis otosuna çarparak kaçtı. Kendisini kovalayan polis ekiplerine ateş de açan şahıslar, kovalamaca sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Yukarıbayır Mahallesi'nde polisin dur ihtarına duymayan araç, hızla polisten kaçmaya başladı. Kendisini kovalayan motosikletli yunus ekiplerine de çarpan araç, kovalamaca esnasında birçok araca da çarparak zarar verdi.

Çıkışları kapatılan ara sokaklarda kıstırılan otomobil Sakarya Mahallesi'nde kaza yapınca 2 şahıs araçtan inerek, yayan olarak kaçmaya başladı. İzlerini kaybettirmek isteyen şahıslar polise ateş açarak peşine bırakmayan ekiplerden kurtulmaya çalıştı. Polisle çatışan zanlılar, ekiplerin ısrarlı takip ve kovalamacası ile yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Polis tarafından yapılan incelemede otomobilin ve üzerindeki plakanın çalıntı olduğu belirlenirken, plakanın rakam grubunda yer alan 9 rakamının izole bantla 8 rakamı haline getirildiği tespit edildi. Olay esnasında otomobilin çarptığı 2 polis memuruna da hafif yaralandığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP