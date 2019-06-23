Polisle çatışan hırsızlık çetesindekiler suç makinesi çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta, Mesut P.'nin aracının camını kırarak 139 bin lirasını çalan, peşlerine düşen polisle silahlı çatışmaya giren 10 kişinin il il gezip banka ve tapudan çıkanların paralarını çaldıktan sonra şehri terk ettikleri ortaya çıktı. Çatışmada silahla yaralanan 2 kişinin hastanelerde tedavileri devam ederken, dün tutuklanan 4 kişi ile bugün adliyeye sevk edilen 3 kişinin çoğunluğu banka ve tapu takipli hırsızlık olmak üzere 218 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Perşembe günü Tekerek Yolu'ndaki bir alışveriş merkezi önünde meydana gelen olayda; Mesut P.'nin 139 bin lirası, 46 EY 901 plakalı hafif ticari aracının arka camı, kapüşonlu bir tarafından kırılarak çalındı. Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların alışveriş merkezi önüne geldikleri otomobilin plakasının sahte olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonunda parayı çalan şüphelinin kaçtığı otomobilin plakasının 40 BE 787 olduğunu ve 35 AGH 573 ile 71 AAJ 804 plakalı araçlarla birlikte hareket ederek Malatya istikametine gittiğini saptayan ekipler, çevre il ve ilçeleri bilgilendirdi.

TIR'LARLA BARİYER KURAN POLİSE ATEŞ AÇTILAR

Güzergah üzerindeki emniyet ve jandarma birimleri önlem alırken, araçlar Sivas'ın Kangal ilçesinde tespit edildi. Kangal- Hekimhan karayolunda polis TIR'larla bariyer kurup araçları durdurmak istedi ancak şüphelileri kaçmaya başladı ve kaçarken de polise ateş açınca çatışma çıktı. Kovalamaca sonunda araçlardan biri takla atarken, 2 kişi silahla yaralandı.

218 SUÇ KAYITLARI VAR

Olayda toplam 10 kişi gözaltına alınırken, paranın da bir kısmı ele geçirildi. Şüphelilerden Ceylan G.'nin (24) 38 suç kaydı ve çok sayıda aranması, Ferdi B.'nin (23) 27 suç kaydı ve çok sayıda aranması, Erdal B'nin (19) 65 suç kaydı ve çok sayıda aranması, Efe B.'nin (55) 15 suç kaydı ve cezaevi firarisi olduğu, Azer M.'nin (18) 9 suç kaydı, Seyhan M.'nin (32) 40 suç kaydı ve Leyla B.'nin (42) ise olan 24 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Çoğunluğu banka ve tapu takipli hırsızlık olmak üzere toplamda 218 suç kaydı olan şüphelilerden Ceylan G., Ferdi B., Erdal B. ve Efe B. sevk edildikleri Kangal Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine konuldu. Azer M., Seyhan M. ve Leyla B. ise Kahramanmaraş'a getirildi. Şüpheliler arasında bulunan ve yaşı 18'den küçük olan kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, silahla hafif yaralanan C.M. ve Çilem B.'nin hastanelerdeki tedavilerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

'ELDİVEN GİYİP CAMI KIRARAK PARA DOLUP POŞETİ ALIP KAÇTIK'

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüphelilerden Azer M., suçunu itiraf etti. Parayı araçtan alan isim olan Azer M., Mesut P.'yi tapu müdürlüğünden itibaren takip ettiklerini belirterek hırsızlık anını ve sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"Kahramanmaraş'ta tapu binası önünde takip yaptık. Bir şahıs elinde poşet ile aracına geçiyordu. Poşetteki parayı hissettik. Şahsın aracının peşine takıldık. Tekerek Yolu'nda bir apartmanın bahçesine girdi, biz de peşinden takip ettik. Sonra bir alışveriş merkezine girdi. Efe B. araçta kaldı, ben başıma kapüşon takıp elime de eldiven giyip aracın camını kırdım ve para dolu poşeti alıp kaçtık. Aracımız sahte plakalı idi. Şehirden çıkınca sahte plakayı söküp gerçek plakamız ile yola devam ettik. Kırıkkale'ye gidiyorduk. Sivas Kangal ilçesinde polis peşimize düştü. Kaçmaya başladık ama polis yolu TIR'larla bariyer kurup kapattı. Bu arada silahlı çatışma oldu. Takla atan araçtan kaçtım. Sonrasında yakalandım. Parayı aramızda paylaştık. Mağdurun zararını ödemek istiyoruz."

KUCAĞINDA ÇOCUKLA GAZETECİLERE POZ VERDİ

Azer M., Seyhan M. ve Leyla B., sorgularının hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Hastaneye kucağında 3 yaşındaki çocuğu ile gelen Seyhan M., gazetecilere poz vererek "Çek babam çek" dedi.

GEZİCİ HIRSIZLIK ÇETESİ

Öte yandan, yakalanan şüphelilerin gezici hırsızlık çetesi oldukları belirlendi. Şüphelilerin il il gezdikleri, gittikleri şehirlerde tapu ve bankalar önünde pusu atarak elinde çanta ya da poşetle çıkanları takip ettikleri belirlendi. Peşine düştükleri kişilerin ellerinde para dolu çantalarını ilk fırsatta çaldıktan sonra şehri terk ederek izlerini kaybettiren şüphelilerin bu yöntemle birçok hırsızlık gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.



Kaynak: DHA

- Kahramanmaraş