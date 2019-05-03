Polisle Çatışan 4 Saldırgan, Saklandıkları Adreslerde Yakalandı

GAZİANTEP'te, 'havaya ateş edildiği' ihbarı üzerine bölgeye giden polisler ile çatışmaya girip, polis memuru Mehmet Yılmaz'ı (35) omzundan vurarak yaralayan 4 saldırgan, saklandıkları adreslerde yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, Cumartesi gecesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar bazı kişilerin havaya ateş açtığını görünce '155 Polis İmdat' hattını arayarak, ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye devriye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekibi, kaçmaya çalışan şüphelilere 'dur' ihtarında bulundu. Ancak şüpheliler, bu kez polise ateş açtı. Polisin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada polis memuru Mehmet Yılmaz, omzundan vurularak, yaralandı. Saldırıya uğrayan polis ekibi, telsiz anonsu ile bölgeye destek kuvvet ve ambulans istedi. Çok sayıda polis olay yerine sevk edilirken, yaralı polis memuru Yılmaz, ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yılmaz, tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, saldırganların A.U., B.S., D.P. ve C.A. olduğunu belirledi. Polis ekipleri şüphelileri, saklandıkları adreslere operasyon düzenleyerek, gözaltına aldı. Sorgularının ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen, şüpheliler adliyeye sevk edildi. - Gaziantep

Kaynak: DHA