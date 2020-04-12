Polisken evini bastığı öğretmenle yolları OHAL'de kesişti: Tanıdıkça 'terörist' olmadığımızı anladık
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Selçuk, Dünya

Polisken evini bastığı öğretmenle yolları OHAL'de kesişti: Tanıdıkça 'terörist' olmadığımızı anladık

12.04.2020 20:09 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:09
Polisken evini bastığı öğretmenle yolları OHAL'de kesişti: Tanıdıkça 'terörist' olmadığımızı anladık

Baykal Tunç, ihraç edilmesi öncesinde terörle mücadelede görevli özel hareket polisi olduğu dönemde "devrimci-sol terör örgütü şüphesiyle" Öğretmen Selçuk Delibaş'ın evine baskın düzenleyen ekibin içinde yer alıyordu. 2013'teki bu operasyonun üzerinden yıllar geçti ve siyasal görüşleri birbirine zıt iki devlet memurunun yolları kesişti.

Tunç ve Delibaş 2016 Temmuz'u sonrasında "terör örgütüyle irtibatlı olduğu suçlamasıyla" Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ihraç edildi, şimdi ikisi de insan hakları mücadelesi veriyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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