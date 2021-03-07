"Polisiz" diyerek girdikleri evden 42 bin 500 lira çalan hırsızlar kamerada

"Polisiz" diyerek girdikleri evden 42 bin 500 lira çalan hırsızlar kamerada Şişli'de kendilerine polis süsü vererek Nijeryalı iki arkadaşın evine giren hırsızlar, 42 bin 500 lira ve elektronik eşyaları çaldılar Şişli'de kendilerine polis süsü vererek Nijeryalı iki arkadaşın evine girerek 42 bin...

"Polisiz" diyerek girdikleri evden 42 bin 500 lira çalan hırsızlar kamerada

Şişli'de kendilerine polis süsü vererek Nijeryalı iki arkadaşın evine giren hırsızlar, 42 bin 500 lira ve elektronik eşyaları çaldılar

İSTANBUL - Şişli'de kendilerine polis süsü vererek Nijeryalı iki arkadaşın evine girerek 42 bin 500 lira ve "İnceleyeceğiz" bahanesiyle elektronik eşyaları çalan hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 19 Şubat Cuma günü saat 19.10'da Şişli Gülbahar Mahallesi Şahika Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da bir lokantada kuryelik yapan iki Nijeryalı arkadaş iş çıkışı evlerine gitti. Bir süre sonra 4 şahıs, N.C.C. ve O.P.A'nın kapısını çalarak "Biz polisiz, evde arama yapacağız" diyerek eve girdi. 4 şahsı polis zannederek eve alan N.C.C, evdeki tüm eşyaların yerini göstererek arama yapmalarına izin verdi. Sahte polisler evin her yerine dağılarak arama yapmaya başladılar. Evdeki elektronik eşyaları ve 42 bin 500 TL'yi alan şahıslar, "Biz bunların üstünde inceleme yapacağız" deyip hızla uzaklaştılar. Durumdan şüphelenen 2 arkadaş, şüphelilerin peşinden aşağıya indi. Nijeryalı arkadaşların durumdan şüphelendiğini anlayan hırsızlar koşarak uzaklaşırken, peşlerinden aşağı inen mağdurlar polisi aradı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin eşkalini ve kimliklerini tespit eden ekipler, titiz bir çalışma neticesinde 27 Şubat günü yapılan operasyonla Vasfi G. (22), Yusuf B. (21), Emrullah Y. ve Ömer B.'yi ikametlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Şüphelilerin binaya girişleri ve olaydan sonra kaçışları ise kameraya yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde şahısların bina önüne gelmeleri, bir müddet oyalanmaları ve apartmandan içeri girmeleri görülüyor. Zanlıların olayı gerçekleştirdikten sonra ise koşarak uzaklaştıkları kameralara yansıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM