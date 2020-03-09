"Polisiye Günleri" 12 Mart'ta başlıyor Polisiye kültür dergisi 221B ve Capitol iş birliğiyle düzenlenecek "Polisiye Günleri", 12-15 Mart'ta polisiye meraklılarıyla buluşacak.

Polisiye kültür dergisi 221B ve Capitol iş birliğiyle düzenlenecek "Polisiye Günleri", 12-15 Mart'ta polisiye meraklılarıyla buluşacak.

Etkinlik, 4 gün boyunca polisiye alanında uzman 16 ismin katılacağı söyleşiler, atölyeler ve imza günleriyle Capitol AVM'de düzenlenecek.

Özel hazırlanan dekorlarla tüm katılımcılara polisiyenin yaşam alanlarını deneyimleme imkanı sunacak etkinlikte, polisiye sinemanın dünyadaki önemli örneklerinin özel gösterimi de düzenlenecek.

Erol Üyepazarcı'dan Sevil Atasoy'a birçok polisiye yazarının söyleşi ve imza günü etkinlikleriyle okuyucularıyla buluşacağı "Polisiye Günleri"nde, polisiye edebiyat ve sinemanın dünü ve bugünü ele alınacak.

Kaynak: AA