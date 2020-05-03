Polisin yasak denetiminden dram çıktı; yaşlı kadın sokağa atıldı (2)

YAKINLARINA TESLİM EDİLDİYakınları tarafından evden atıldığını ileri süren Fatma B., şikayetçi olmayacağını belirtmesi üzerine polis ekipleri tarafından Teomanpaşa Mahallesi'ndeki yakınlarına teslim edildi.

YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Yakınları tarafından evden atıldığını ileri süren Fatma B., şikayetçi olmayacağını belirtmesi üzerine polis ekipleri tarafından Teomanpaşa Mahallesi'ndeki yakınlarına teslim edildi. Fatma B.'nin yakınlarının polise, olayın yanlış anlaşılma ve yaşlı kadının alınganlık göstermesinden kaynaklandığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA