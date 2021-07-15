Polisin yanında havaya ateş açan magandalar kovalamaca sonucunda yakalandı
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Polisin yanında havaya ateş açan magandalar kovalamaca sonucunda yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Polisin yanında havaya ateş açan magandalar kovalamaca sonucunda yakalandı Adana'da otomobilleri ile seyir halindeyken 2 şüpheli devriye gezen polislerinin yanında havaya ateş açarak kaçmaya başladı.

Polisin yanında havaya ateş açan magandalar kovalamaca sonucunda yakalandı

ADANA - Adana'da otomobilleri ile seyir halindeyken 2 şüpheli devriye gezen polislerinin yanında havaya ateş açarak kaçmaya başladı. Kaçan magandalar 2 kilometre sonra polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Alparslan Türkeş üzerinde devriye gezen polis ekipleri, yanlarından geçen 01 AEV 555 plakalı otomobilin tabanca ile defalarca havaya ateş açtığını gördü. Bunun üzerine polis şüpheli araca 'dur' ihtarında bulundu. Şüpheliler polis ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

"Aracı terk edip yaya olarak kaçtıkları sırada yakalandılar"

Otomobil sürücüsü ve yanında bulunan kişi Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa ara sokaklarında aracı terk edip yaya olarak kaçmaya başladı. Şüpheliler kaçtıkları sırada bir müstakil evin içerisine ruhsatsız tabancayı attı. Seyhan Devriye Ekipleri, kaçan şüphelileri ara sokaklar yaptığı çalışmalar sonucunda yakaladı.

Şahısların kullandığı tabanca ise attıkları yerde polisler tarafından bulundu. Olay yeri inceleme polisleri tabancada park izi çalışması yaptıktan sonra detaylı incelemek üzere emniyete götürdü.

Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polisin yanında havaya ateş açan magandalar kovalamaca sonucunda yakalandı
Polisin yanında havaya ateş açan magandalar kovalamaca sonucunda yakalandı
Polisin yanında havaya ateş açan magandalar kovalamaca sonucunda yakalandı
Polisin yanında havaya ateş açan magandalar kovalamaca sonucunda yakalandı
Polisin yanında havaya ateş açan magandalar kovalamaca sonucunda yakalandı
Polisin yanında havaya ateş açan magandalar kovalamaca sonucunda yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye

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