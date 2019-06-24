Polisin yakasındaki o amblemler ne anlama geliyor

NEONAZİLER hafta sonu Almanya'nın Saksonya Eyaleti'ndeki küçük Ostritz kentinde buluştu. Aşırı sağcı NPD'nin düzenlediği ve iki gün süren sağ tandanslı rock konserine yaklaşık bin civarında neonazi katıldı. Kent sakinleri ise neonazilerin toplantısına karşı 'Barış Festivali'yle karşılık verdi. Olay çıkmaması için bin 400 polis görev yaptı. Ancak bir polisin yakasındaki aşırı sağı çağrıştıran semboller, şüphelere yol açtı. Polisin fotoğrafı sosyal medyada dolaştı ve emniyete, "Bu sembollerin anlamı ne? Bu resmi bir sembol mü yoksa yine münferit bir olay mı?" diye soruldu. Polisin yakasında üstteki rozette Yunanca, "Molon Labe" yazıyor. Molon Labe, "Gel de al" anlamına geliyor. Bu söz Sparta Kralı I. Leonidas'ın düşmanlarının silahları bırakın çağrısına verdiği cevap olarak biliniyor. Bu sözü aşırı sağcılar ve ABD'de silah tutkunları kullanıyor. Aşırı sağcı İdentitaere Bewegung (Kimlik Hareketi) Spartalıların 'Lambda' işaretini kullanıyor.

AŞIRI SAĞCILAR KULLANIYOR

Polisin yakasındaki ikinci rozette ise haçlı şövalyelerinin amblemi var. Aşırı sağcılar, Christchurch saldırganı ve 85 kişiyi öldüren aşırı sağcı Breivik bu amblemi kullanıyor. Saksonya Eyalet Emniyeti, sosyal medyadaki sorulara Twitter hesabından cevap verdi. Polisin federal polis memuru olduğu ve kendisiyle konuştuktan sonra bu rozetleri yakasından çıkardığı açıklandı.