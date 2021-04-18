Polisin yakaladığı uyuşturucu satıcısı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polisin yakaladığı uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Polisin yakaladığı uyuşturucu satıcısı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis tarafından aranan uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis tarafından aranan uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri son günlerde hız kesmeyen operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre bugün sabah saatlerinde bir süredir aranan A.Ü. isimli uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ile birlikte 1 tabanca ele geçirildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Cansu Dere Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mesut Özil Hakan Kutlu Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Polisin yakaladığı uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 19:19:44. #1.16#

title