Polisin uygulamasından kaçtı, bacağından vurularak yakalandı (2)
HAYATINI KAYBETTİAdana'da polis uygulama noktasından kaçan ve 'dur' ihtarına uymayınca açılan ateş sonucu yaralanan Suriyeli Ali El Hemdan, tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
27.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:10
HAYATINI KAYBETTİ
Adana'da polis uygulama noktasından kaçan ve 'dur' ihtarına uymayınca açılan ateş sonucu yaralanan Suriyeli Ali El Hemdan, tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hemdan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA