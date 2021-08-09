Son dakika haberi! Polisin şüpheli gördüğü genç sürücü, korona virüs temaslısı çıktı: 4 bin 50 lira ceza uygulandı
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Son dakika haberi! Polisin şüpheli gördüğü genç sürücü, korona virüs temaslısı çıktı: 4 bin 50 lira ceza uygulandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Kırıkkale'de polisin şüpheli olarak durdurduğu otomobil sürücüsü korona virüs temaslı çıkınca 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı, ardından karantinaya alındı.

Kırıkkale'de polisin şüpheli olarak durdurduğu otomobil sürücüsü korona virüs temaslı çıkınca 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı, ardından karantinaya alındı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde hem korona virüs (Covid-19) hem de asayiş uygulamaları kapsamında denetimler yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında araç sürücüleri ile yayalara yönelik GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolleri gerçekleştirdi.

Kent merkezindeki Sanayi Mahallesi'nde uygulama yapan polis, şüpheli gördüğü bir otomobili durdurdu. Kimlik kontrolü yapan polis, GBT sistemi üzerinden Mertcan Y. isimli genç vatandaşın korona virüs temaslısı olduğunu tespit etti. Sorgulamada "izlenim devam ediyor" uyarısı alan polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen filyasyon ekipleri ise korona virüs temaslısı Mertcan Y'ye 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı, ardından karantinaya aldı. - KIRIKKALE

Son dakika haberi! Polisin şüpheli gördüğü genç sürücü, korona virüs temaslısı çıktı: 4 bin 50 lira ceza uygulandı
Son dakika haberi! Polisin şüpheli gördüğü genç sürücü, korona virüs temaslısı çıktı: 4 bin 50 lira ceza uygulandı
Son dakika haberi! Polisin şüpheli gördüğü genç sürücü, korona virüs temaslısı çıktı: 4 bin 50 lira ceza uygulandı
Son dakika haberi! Polisin şüpheli gördüğü genç sürücü, korona virüs temaslısı çıktı: 4 bin 50 lira ceza uygulandı
Son dakika haberi! Polisin şüpheli gördüğü genç sürücü, korona virüs temaslısı çıktı: 4 bin 50 lira ceza uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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