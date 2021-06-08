Polisin şüphelenip durdurduğu şahsın üzerinden tabanca ve mermi çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polisin şüphelenip durdurduğu şahsın üzerinden tabanca ve mermi çıktı

Polisin şüphelenip durdurduğu şahsın üzerinden tabanca ve mermi çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinden 1 tabanca ve 16 dolu fişek çıktı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinden 1 tabanca ve 16 dolu fişek çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Emek mahallesinde durumundan şüphelenilen M.A.Y. isimli şahıs bölgede görev yapan polis ekiplerince durduruldu. Ekiplerin şahıs üzerinde yaptığı aramada kuru sıkıdan bozma olduğu anlaşılan 1 adet tabanca ve 16 adet dolu fişek ele geçirildi. Polis, tabanca ve fişekleri muhafaza altına aldı. Şüpheli şahıs hakkında ise soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Medine'yi 26 yerinden bıçaklayarak öldüren eski sevgili kendini savundu: Terk edilmeyi kaldıramadım
Medine'yi 26 yerinden bıçaklayarak öldüren eski sevgili kendini savundu: Terk edilmeyi kaldıramadım
Lösemi hastası genç yan bakma tartışmasında sırtından bıçaklandı
Lösemi hastası genç yan bakma tartışmasında sırtından bıçaklandı
İki grup arasındaki yan baktın kavgası kanlı bitti
İki grup arasındaki yan baktın kavgası kanlı bitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Veysel Eroğlu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Müge Anlı Beren Saat Kenan Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Okay Yokuşlu Roland Garros Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Polisin şüphelenip durdurduğu şahsın üzerinden tabanca ve mermi çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 16:47:10. #1.14#

title