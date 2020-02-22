Polisin şüphelendiği şahsın üzerinden silah çıktı
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Polisin şüphelendiği şahsın üzerinden silah çıktı

Eskişehir'de, polisin şüphelenerek durdurduğu bir şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi.

22.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:02
Polisin şüphelendiği şahsın üzerinden silah çıktı

'de, polisin şüphelenerek durdurduğu bir şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre; olay ilçesi Şarhöyük Mahallesi Suyulu Sokakta yaşandı. Dün akşam 21.30 sıralarında polis ekiplerinin uygulaması esnasında, C.B. (38) isimli şahıs şüphelenilerek durduruldu.


Şüpheliye yapılan üst aramasında, üzerinden 1 adet tabanca, şarjör ve şarjör içerisinde basılı 9 milimetre çapında 4 adet fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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