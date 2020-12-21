Polisin şüphelendiği şahıslar suç makinesi çıktı
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Polisin şüphelendiği şahıslar suç makinesi çıktı

21.12.2020 16:42 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:47
Polisin şüphelendiği şahıslar suç makinesi çıktı

Gaziantep'in Nzip İlçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durduruğu 3 kişinin üzerinden uyuşturucu madde ile silahlar çıktı.

Gaziantep'in Nzip İlçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durduruğu 3 kişinin üzerinden uyuşturucu madde ile silahlar çıktı.

Ediinlen bilgilere göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulama esnasında durumundan şüphelendikleri 3 kişi durduruldu. Şahısların üzerleirnd eyapılan aramalarda, uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet çalıntı cep telefonu ele geçirildi. Çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan 3 şahıs gözaltına alınaraka emniyete götürüldü.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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