Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta gasp zanlıları yakalandı
Beylikdüzü'nde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta bulunan Selim D'yi darbedip gasbettiği öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
12.07.2020 15:13 | Son Güncelleme: 12.07.2020 16:34
Beylikdüzü'nde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta bulunan Selim D'yi darbedip gasbettiği öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Temmuz'da durumundan şüphelendikleri bir aracı kontrol için durdurdu.
Araçta bulunan Selim D'nin yüzünün çeşitli yerlerinde darp izlerinin olduğunun görülmesi üzerine polis araçtaki 2 kişiyi indirdi. Şüphelilerin Selim D'nin 1300 lirasını gasbettikleri belirlendi.
Gözaltına alınan İsmail A. ve Samet Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA