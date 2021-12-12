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Polisin şüphe üzerinde durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

Polisin şüphe üzerinde durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da şüphe üzerine durdurduğu bir araçta arama yapan polis ekipleri uyuşturucu ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da şüphe üzerine durdurduğu bir araçta arama yapan polis ekipleri uyuşturucu ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurarak otomobilde ve sürücünün üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada metamfetamin maddesi, kubar esrar, uyuşturucu değirmeni ve bonk çubuğu denilen uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.İ., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Polisin şüphe üzerinde durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

Polisin şüphe üzerinde durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

Polisin şüphe üzerinde durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

Polisin şüphe üzerinde durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

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