Polisin sokak satıcılarına düzenlediği operasyonda 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Polisin sokak satıcılarına düzenlediği operasyonda 1 kişi tutuklandı

Polisin sokak satıcılarına düzenlediği operasyonda 1 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda esrar ve sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda esrar ve sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Burmalı Mahallesi'nde sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Sokak üzerinde şüpheli 2 şahsın üst aramasında ve yapılan iş yeri aramasında 58 adet sentetik ecza, 87,49 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 240 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Semih Ö. ve Ferhat G. isimli şahıslara uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan Hasan G. ise uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Karahisar, Polis, Esrar, 3. Sayfa, Haber

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