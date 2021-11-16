Polisin silahını gasbedip direnen sanığa yeniden yargılandığı davada yakalama kararı

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasında çalıntı minibüsle yakalandığı sırada polisin silahını alıp direndiği gerekçesiyle 3 yıl 1 ay hapis cezası verilen Ömer Ö.'nün, (21), kararın Bölge İdare Mahkemesi tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi. Ömer Ö., geçen hafta görülen davada çıkarılan zorla getirme kararına da cevap vermeyince bu kez hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde yılbaşı gecesi polis ekipleri, Ömer Ö. yönetimindeki 38 FP 712 plakalı minibüsü uygulama noktasında durdurdu. Yapılan kontrollerde aracın çalıntı olduğu belirlendi. Polis, Ömer E.'yi gözaltına almak isteyince arbede yaşandı. Polis memurlarına silah doğrulttuktan sonra kaçan Ömer Ö., Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyonla, saklandığı su kanalında yakalandı. Ömer Ö., 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bölge İdare Mahkemesi'nin bozma kararının ardından Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan ve hakkında zorla getirme kararı bulunan tutuksuz sanık Ömer Ö., duruşmaya katılmadı, şikayetçi polis memurları ise salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Ömer Ö. hakkında zorla getirme müzekkeresine cevap verilmemesi nedeniyle yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.