Polisin şehit olduğu kavganın ilk duruşması görülmeye başlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polisin şehit olduğu kavganın ilk duruşması görülmeye başlandı

Polisin şehit olduğu kavganın ilk duruşması görülmeye başlandı Bursa'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurunun silahla vurularak şehit edildiği olayla ilgili 5 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

16.07.2020 17:58 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:03

Polisin şehit olduğu kavganın ilk duruşması görülmeye başlandı

BURSA - Bursa'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurunun silahla vurularak şehit edildiği olayla ilgili 5 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Olay, geçen yıl Aralık ayında Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Su Deposu Caddesi'nde meydana geldi. Bir apartmandaki komşular arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak yaşanan arbede sırasında, kavga eden taraflardan Murat Dağkoçak, polis memuru Alaattin Özdemir'in silahını alarak Özemir'i başından yaraladı. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Alaattin Özdemir, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Dağkoçak, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Murat Dağkoçak sevk edildiği adliyede tutuklandı. Tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen polis memuru Alaattin Özdemir'in organları, 6 kişiye umut oldu. Şehit Özdemir, Kütahya Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

"Polisin beni vuracağını düşünerek silaha sarıldım"

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Murat D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, tutuksuz sanıklar S.D, İ.D, T.B. ve M.Y, şehit polis memuru Alaattin Özdemir'in eşi Naciye ve oğlu Emre Özdemir, polis memurları E.A, N.K. ve S.U. ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakkında "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Murat D., Alaattin Özdemir'in kavgada taraflar yatıştırıldıktan sonra iş yerine gelip kendisiyle konuşmak istediğini söyleyerek,"Beni gözaltına alacağını söyleyip silah doğrulttu, diğer polis memuru da içeri girip üzerime atıldı. Polisin beni vuracağını düşünerek silaha sarıldım. Bu sırada silah ateş aldı." dedi.

Şehit polis Özdemir ile şüpheliyi gözaltına alma girişimlerinin engellenmesi üzerine konteynere götürdüklerini söyleyen polis memuru E.A., "Sesler yükseldi, ben girmek istediğim sırada Alaattin abi çıkmak istedi. Sanık o sırada silahı almak için hamle yaptı. Silahı çıkarır çıkarmaz namluya mermiyi sürdü ve tetiğe bastı. Sanıkla benim aramda Alaattin ağabey vardı, o yere düştü. Sonra sanığın üstüne atladığım sırada eline sarıldım, bir daha sıktı. Boğuşunca yere düştük. O esnada bana doğru da hedef gözeterek sıktı. Aramızda bir metre vardı. Silahın tutukluk yaptığını anlayınca hemen üstüne yeniden atladım. Silahı aldım ve şahsı etkisiz hale getirdik." ifadesine bulundu.

Sanıkların ve şahitlerin ifadelerini dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Polisin şehit olduğu kavganın ilk duruşması görülmeye başlandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu 3. Sayfa
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı Dünya
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 3. Sayfa
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı 3. Sayfa
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 3. Sayfa
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 3. Sayfa
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Uçaklarda gizli denetçi dönemi! Kurallara uymayan yolculara ceza yazılacak
Uçaklarda gizli denetçi dönemi! Kurallara uymayan yolculara ceza yazılacak
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Bülent Turan Devlet Bahçeli Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Reynmen Serdar Ortaç Tuvana Türkay Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Tamer Tuna Gökhan Gönül Ali Palabıyık Hikmet Karaman
Daha Fazla Kız Şehit Darbe Ayasofya
Şu an buradasınız: Polisin şehit olduğu kavganın ilk duruşması görülmeye başlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 18:11:47. #1.14#
title