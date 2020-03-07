Polisin parkta takibe aldığı şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
Haberler » 3. Sayfa » Polisin parkta takibe aldığı şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Haberler

Polisin parkta takibe aldığı şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Kırşehir'de polis parkta takibe aldığı kişinin üstünde 22 gram uyuşturucu ve 13 gram esrar maddesi ele geçirdi.

07.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:06
Polisin parkta takibe aldığı şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

'de parkta takibe aldığı kişinin üstünde 22 gram uyuşturucu ve 13 gram esrar maddesi ele geçirdi.


Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli gördükleri H.Ü.'yü parkta takibe aldı. Ekipler tarafından H.Ü. 'nün üstünde yapılan aramada satışa hazır 22 gram uyuşturucu ve 13 gram esrar maddesi ele geçirildi.


H.Ü. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler