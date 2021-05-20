Son dakika: ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu (polisin operasyon fotoğrafları)

Son dakika gündem haberine göre Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHAİstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sarıyer'de baskın yapılan adresin ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede olması dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Sarıyer, Esenyurt, Maltepe ve Başakşehir'in de bulunduğu 10 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Yapılan istihbari çalışmaların ardından belirlenen 20 adrese saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yapılan operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

SARIYER'DE ABD KONSOLOSLUĞU'NA YAKIN SOKAKTA OPERASYON

Baskın yapılan adreslerden biri ABD'nin Sarıyer'de bulunan Başkonsolosluğu'na yaklaşık 500 metre mesafede bulunan İstinye Mahallesi Eylem Sokak oldu. 4 katlı binanın 4. Katına giren ekipler evde bulunan bir kişiyi gözaltına aldı.

BAŞAKŞEHİR'DE GECEKONDUYA BASKINOperasyon yapılan adreslerden biri de Başakşehir'e bağlı Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan bir gecekondu oldu. Yapılan baskında evde bulunan 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı