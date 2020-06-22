Polisin maske mesaisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polisin maske mesaisi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde maske takma zorunluluğunun gelmesinin ardından ilk iş gününde polis ekipleri, kent genelinde denetim yaptı.

Polisin maske mesaisi
22.06.2020 17:36 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:49

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde maske takma zorunluluğunun gelmesinin ardından ilk iş gününde polis ekipleri, kent genelinde denetim yaptı. Maske takanlara teşekkür eden polis ekipleri, maske takmayan ya da uygun kullanmayanlara ise son ihtarı verdi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Tekirdağ Valiliği bünyesindeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelinde sokak ve toplu kullanım alanlarında 22 Haziran itibariyle maske takma zorunluğu getirildi. Alınan kararın uygulamaya konulduğu ilk gün polis ekipleri ilçe genelinde uygulama gerçekleştirdi. Polisler, "Korona virüs ile mücadelemiz devam etmektedir. Kendi sağlığımızı ve yakınlarımızın sağlığını korumak için lütfen sosyal mesafeye ve maske kullanımına özen gösterelim. Uymayanları uyaralım. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır" uyarısı yaptı.

Kaldırımlarda ve insan hareketliliğinin yoğun olduğu noktalarda yaya maske kontrolü yapıldı. Cami minarelerinden ve belediye hoparlörlerinden de maske ve sosyal mesafe kuralı yönünde anonslar gerçekleştirildi.

Diğer taraftan, vatandaşların büyük bir bölümünün kurala uyarak sokakta ve toplu kulanım alanlarında maske taktığı görüldü. Maske takmayan ya da kuralına uygun takmayanlar ise, polisi görünce hemen maskesini düzelterek yoluna devam etti.

Bununla birlikte polis güçleri, ilçe genelinde maske denetiminin her gün devam edeceğine işaret ederek, tüm uyarılara rağmen maske takmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası kesileceğini duyurdu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Haber
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Haber
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki
AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı
TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çocuklar ölümden döndü
Belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çocuklar ölümden döndü
Uluslararası Göç Filmleri Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Uluslararası Göç Filmleri Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü
Sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Bülent Ersoy Burcu Esmersoy Kerimcan Durmaz
Spor Serdar Aziz Deniz Türüç Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Ankara
Şu an buradasınız: Polisin maske mesaisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 18:21:10. #1.15#
title