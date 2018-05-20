Polisin Maç İçin Aldığı Güvenlik Önlemleri Olası Olayları Engelledi

BURSA Emniyet Müdürlüğü ve Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, dün gece Erzurumspor BB ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanan TFF 1.Lig play-off final maçı öncesinde aldığı tedbirlerle saha içi ve saha dışında yaşanabilecek olası olayları engelledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Spor Güvenliği Şube ekipleri, geçen yıl Antalya'da oynanan Eşkişehirspor- Göztepe finalinde yaşanan olayların Bursa Büyükşehir Stadı ve çevresinde de yaşanmaması için dün gece oynanan Erzurumspor BB ie Gazişehir Gaziantep TFF 1.Lig play-off finali öncesinde olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. 3 bin 100 polis, 200 özel güvenlikçi, 80 jandarma mensubunun görev yaptığı maçta, şehir girişlerine 5 farklı arama noktası kuruldu. Arama noktalarında, tüm tarafarların üst aramaları, GBT sorgulamaları yapılırken otobüsler didik didik edildi. Aynı şekilde stadyum girişlerinde de aramalar devam etti. Stadyum girişi ve şehir girişlerinde yapılan aramalarda, 230 meşale, 19 ses torpili, 1 sis bombası, 1 ışık fişeği, 1 havai fişek, 5 adet bıçak ve 7 adet sopa ele geçirildi. Ayrıca maçın ardından kutlama yapmak isteyen Erzurumspor taraftarlarına da polis ekipleri nezaret etti. Otomobilleri ile trafiği tehlikeye düşüren, trafik akışına engel olan taraftarlar uyarıldı.

Alınan tedbirlerle oynanan final mücadelesi, son dönemlerde yaşanan en olaysız TFF 1. Lig play-off finali olarak değerlendirildi. Geçen sene Antalya'da oynanan Eskisehirspor-Goztepe maçı, saha içi ve saha dışı olayları nedeniyle iptal olmuştu.

- Bursa