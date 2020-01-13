Polisin kovalamacasıyla durdulan araçtan 8 tabanca çıktı

13.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:08

KONYA'nın Akşehir ilçesinde yol kontrolü yapan polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gazi Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde dün yol kontrolü yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 45 YM 315 plakalı hafif ticari aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak içerisinde 2 kişi bulunan aracın sürücüsü hızla yoluna devam etti. Kısa süreli kovalamacanın ardından araç durduruldu. Yapılan aramada, 8 ruhsatsız tabanca ele geçirilen aracın sürücüsü Onur Ç. (36) ve beraberinde bulunan Engin Ç. (32) gözaltına alındı. Akşehir Polis Merkezi Amirliği'nde ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA