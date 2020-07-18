Polisin kovaladığı terk edilen otomobilden uzun namlulu silah çıktı BURSA'da, polisi görünce içindekilerin kaçmaya başladığı, daha sonra da terk edilmiş olarak bulunan otomobilde, uzun namlulu silah ele geçirildi.

BURSA'da, polisi görünce içindekilerin kaçmaya başladığı, daha sonra da terk edilmiş olarak bulunan otomobilde, uzun namlulu silah ele geçirildi. Polis, otomobili terk edip kaçan 2 şüpheliyi arıyor.

Olay, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında yaşandı. Devriye görevi yürüten polis ekibi, plakasız olan otomobildekilere durması için ihtarda bulundu. Ancak içinde 2 kişi bulunan otomobil, hızla ilerledi. Bunun üzerine başlayan kovalamacada, otomobil, Kuruköy Sokak'ta terk edildi. Otomobilde yapılan aramada, uzun namlulu silah bulundu.Gelen takviye ekipler, otomobilde detaylı arama gerçekleştirdi. Çalıntı olduğu tahmin edilen otomobilden inip, kaçan kimlikleri belirsiz 2 şüpheli aranıyor.

Kaynak: DHA