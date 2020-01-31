Polisin kovaladığı şüpheli tabancayı bırakıp kaçtı
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Polisin kovaladığı şüpheli tabancayı bırakıp kaçtı

Polisin kovaladığı şüpheli tabancayı bırakıp kaçtıADIYAMAN'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kişi, tabancasını atıp, kaçtı.

31.01.2020 21:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:51
Polisin kovaladığı şüpheli tabancayı bırakıp kaçtı

Polisin kovaladığı şüpheli tabancayı bırakıp kaçtı

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kişi, tabancasını atıp, kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği kişi, kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından şüpheli belindeki tabancayı park halinde bulunan otomobilin lastiğinin üzerinde bırakıp, ortadan kayboldu. Polis, tabancaya el koyup kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Polisin kovaladığı şüpheli tabancayı bırakıp kaçtı
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