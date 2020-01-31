Polisin kovaladığı şüpheli tabancayı bırakıp kaçtı
ADIYAMAN'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kişi, tabancasını atıp, kaçtı.
ADIYAMAN'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kişi, tabancasını atıp, kaçtı.
Olay, akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği kişi, kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından şüpheli belindeki tabancayı park halinde bulunan otomobilin lastiğinin üzerinde bırakıp, ortadan kayboldu. Polis, tabancaya el koyup kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.