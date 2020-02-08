Polisin kovaladığı şahıslar, çıkmaz sokağa girince yakalandı
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Polisin kovaladığı şahıslar, çıkmaz sokağa girince yakalandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 4 kişi çıkmaz sokağa girince yakalandı.

08.02.2020 12:45 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:45
Polisin kovaladığı şahıslar, çıkmaz sokağa girince yakalandı

(İHA) – 'de ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 4 kişi çıkmaz sokağa girince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Denizli 'ne bağlı yunus timleri Pamukkale ilçesinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. İçinde 4 kişinin bulunduğu 03 AD 173 plakalı otomobil yunus timlerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 dakika süren kovalamacanın ardından şahıslar YSE kavşağında çıkmaz sokağa girdi. Yakalanacaklarını anlayan şahıslar, otomobilden inerek kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kovalamacanın ardından otomobilde bulunan 4 kişiyi yakaladı.


Şahıslar aracı kimin sürdüğünü polis ekiplerine söylemedi. Şahısların hepsi suçu birbirlerinin üzerine attı. Ancak kısa süren sorgularının ardından birbirleri ile arkadaş olduklarını itiraf eden şüpheliler gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest kalan 4 şüpheliye trafik cezası kesildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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