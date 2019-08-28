28.08.2019 16:27

Polisin kontrol ettiği tabuttan cenaze yerine uyuşturucu çıktı

Kolombiya, (DHA) ? Kolombiya polisi, bir cenaze aracında yaptığı aramada tabutlara gizlenmiş 300 kilogram esrar ele geçirdi.

Olay, Santander bölgesinde meydana geldi. Bölge polisinin açıklamasına göre, polis ekipleri trafik kontrol noktasında bir cenaze aracını durdurdu. Polis memurları, sürücünün verdiği evrakları kontrol ederken, sürücünün şüpheli davranması sonucu içinde 2 tabut bulunan araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, tabutlardan birinde, içinde 300 kilogram esrar olan 514 paket bulundu. Bunun üzerine bulunan esrara polis tarafından el konuldu ve aracın sürücüsü de gözaltına alındı.

Kaynak: DHA